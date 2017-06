Chilena Copec apresenta proposta pela Eldorado Brasil, diz fonte

São Paulo – A Arauco, unidade do grupo chileno Copec, apresentou uma proposta pela Eldorado Celulose, controlada pela J&F Investimentos, disse nesta sexta-feira uma pessoa com envolvimento direto no acordo.

Conforme a fonte, que pediu para não ser identificada porque os termos do acordo ainda são confidenciais, a Eldorado Brasil também é alvo de interesse da Suzano Papel e Celulose e da Fibria. Ambas foram atraídas pela possibilidade de significativa redução de custos decorrente da aquisição, de acordo com a fonte.

Um representante da chilena Copec não pode ser imediatamente contatado para comentar o assunto. J&F Investimentos, Fibria e Suzano não comentaram imediatamente.