ChemChina levanta US$20 bi para compra da Syngenta

Hong Kong – A ChemChina levantou 20 bilhões de dólares com títulos perpétuos e ações preferenciais para financiar a aquisição da produtora suíça de sementes Syngenta, segundo documento arquivado pela companhia estatal junto a reguladores.

O Banco da China investiu 10 bilhões de dólares por meio de um título perpétuo, fazendo da instituição o maior financiador individual do negócio de 44 bilhões de dólares, segundo o documento, que também mostra que a estatal China Reform Holdings Corp contribuiu com 7 bilhões de dólares via título perpétuo.

O Banco Industrial da China investiu 1 bilhão de dólares pelo mesmo meio, enquanto o Morgan Stanley providenciou 2 bilhões de dólares por meio de ações preferenciais conversíveis.

A ChemChina está atualmente reestruturando seu financiamento do negócio com a Syngenta para reduzir sua dívida de curto prazo, mas a companhia chinesa ainda tem 19,51 bilhões de dólares em empréstimos que precisarão ser refinanciados nos próximos 18 meses, segundo o documento da companhia, com data de 18 de maio.