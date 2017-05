ChemChina consegue aprovação para concluir compra da Syngenta

Zurique – A ChemChina já conseguiu mais apoio que o necessário de acionistas da Syngenta para concluir a compra por 43 bilhões de dólares do grupo suíço de pesticidas e sementes, disseram as duas companhias nesta sexta-feira.

O acordo, anunciado em fevereiro de 2016, foi impulsionado pela vontade da China de usar o portfólio da Syngenta de químicos de primeira linha e sementes protegidas por patentes para melhorar a produção agrícola doméstica. É a maior compra estrangeira pela China já registrada.

Este é um dos diversos acordos que estão reconstruindo o mercado internacional de químicos, sementes e fertilizantes agrícolas.

Os outros acordos no setor são a proposta de fusão da Dow Chemical com a DuPont no valor de 130 bilhões de dólares e o plano da Bayer de fundir-se à Monsanto.

A tendência em direção à consolidação do mercado provocou temores entre produtores de que o caminho para novos herbicidas e pesticidas pode diminuir.