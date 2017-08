Chefe da Telefônica Brasil recebe prêmio “Homem das Comunicações”

São Paulo – O presidente da Telefônica Brasil, Eduardo Navarro, recebeu nesta segunda-feira o prêmio “Homem das Comunicações 2017” pela sua trajetória à frente da companhia, na qual chegou há quase duas décadas.

O prêmio foi concedido pela Associação Brasileira das Empresas e Profissionais das Telecomunicações e Infraestrutura (Aberimest), durante um evento realizado em São Paulo.

“A minha história se confunde com a história e a evolução da Telefônica no Brasil. Essa evolução do setor e da Telefônica foi veloz e constante”, comentou Navarro.

Navarro lembrou a trajetória da companhia no Brasil desde 1998, quando a empresa estatal de telecomunicações do sistema Telebrás foi privatizada e adquirida pela matriz Telefónica, dando lugar à Telefônica Brasil.

“Nesse período a Telefônica investiu cerca de R$ 180 bilhões”, ressaltou o presidente da companhia.

Navarro detalhou ainda que a Telefônica Brasil “investiu e continuará investindo” no país e calcula um montante de R$ 24 bilhões entre 2017 e 2019.

“O investimento atual e futuro será alto. É um investimento necessário, o mundo mudou e muito desde 1998”, sustentou.