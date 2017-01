Chefe da Samsung é interrogado a portas fechadas

Seul – Um juiz sul-coreano interrogou o líder do grupo Samsung, Jay Y. Lee, em uma audiência a portas fechadas nesta quarta-feira, para decidir se ele deveria ser preso por seu suposto papel em um escândalo de corrupção que levou ao impeachment do presidente Park Geun-hye pelo Parlamento.

Lee, de 48 anos, com sobretudo escuro e gravata roxa, não respondeu a perguntas de repórteres quando saiu do Tribunal Central de Seul após a audiência de quase quatro horas e foi de carro a um centro de detenção para aguardar seu destino.

Um dos cinco advogados que representam Lee deu um tom positivo, dizendo que a equipe de advogados argumentou suficientemente seu caso.

“Estamos confiantes de que o tribunal vai tomar uma decisão sábia”, disse o advogado Song Wu-cheol a repórteres.

O Ministério Público especial disse na segunda-feira que vai buscar um mandado para prender o líder da terceira geração do maior conglomerado do país sob suspeita de suborno, desfalque e perjúrio.

Lee, que foi o líder de facto do maior conglomerado sul-coreano desde que seu pai Lee Kun-hee foi incapacitado por um ataque cardíaco em 2014, foi interrogado na semana passada por 22 horas seguidas no escritório do promotor em Seul.

Ele negou ter feito algo errado.