Cerca 5 mil adesões a PDV da Caixa devem ser homologadas em abril

São Paulo – A homologação das adesões ao programa de desligamento voluntário (PDV) lançado pela Caixa Econômica Federal deve ser concluído até o fim de abril, confirmou o banco nesta terça-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa do banco estatal, esse é o prazo estimado para que homologação das cerca de 5 mil adesões registradas sejam finalizadas. Até lá, funcionários que manifestaram interesse em participar podem desistir.

De todo modo, mesmo que todos as adesões sejam homologadas, elas representarão cerca de metade do que previa o comando do banco quando lançou o programa.

Os incentivos para adesão ao PDV incluem até 10 salários extras e manutenção do plano de saúde por pelo menos um ano.

Na semana passada, ao comentar os resultados do banco de 2016, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que a previsão era de economizar cerca de 1 bilhão de reais após aproximadamente 5 mil empregados terem aderido ao programa.