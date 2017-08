Ceratti é vendida para norte-americana Hormel Foods

Ribeirão Preto – A brasileira Ceratti, tradicional marca de embutidos mais conhecia pela sua linha de mortadelas, foi vendida para ao grupo Hormel Foods por US$ 104 milhões, informaram nesta quinta-feira, 24, as companhias. A multinacional norte-americana tem operação em 75 países, 126 anos e USS 9 bilhões de faturamento. A aquisição da Ceratti marca a entrada do Hormel Foods no País.

Segundo comunicado divulgado pelas empresas, as negociações começaram há dois anos e “desde então, houve uma grande sinergia” entre as duas organizações. “Ambas são empresas familiares, com sólidos pilares e valores éticos, com foco na qualidade dos produtos, alta tecnologia dos processos de produção e transparência em todas as suas relações comerciais”, informou. “A Hormel Foods sinalizou que manterá os valores da Ceratti, disseminados ao longo de seus mais de 85 anos de existência”, completaram.

Para Jim Snee, CEO e presidente do Hormel Foods, “o crescimento estratégico internacional é importante (…) e a América do Sul tem chamado a nossa atenção há alguns anos”, informou. “A Ceratti tem um forte histórico de tradição familiar e um crescimento expressivo de seu portfólio com distribuição de produtos de alto valor agregado. A aquisição é um ajuste estratégico para a Hormel Foods e permite a nossa entrada inicial no mercado brasileiro como plataforma para crescer em outros países do continente”, completou o executivo.

Já a Larry Vorpahl, vice-presidente do grupo e presidente da Hormel Foods International Corporation, a operação anunciada nesta quinta permite à companhia entrar no mercado brasileiro de marcas “premium” que está em crescimento. “A marca Ceratti está pronta para o crescimento contínuo, dada a sua forte reputação no mercado e a capilaridade de seus produtos. Esta aquisição nos permite estabelecer uma presença em todas as regiões do Brasil.”

De acordo com o comunicado, Mario Ceratti, diretor estatutário da Ceratti, permanecerá na empresa para efetivar o processo de transição aos novos acionistas. O corpo gerencial atual será mantido sem alterações. “A aquisição da marca Ceratti pela Hormel Foods fornece os recursos de uma empresa global e ajudará nos nossos planos de expansão e crescimento”, informou Ceratti.