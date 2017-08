CEO da Chevron deve deixar o cargo no próximo mês

Nova York – O diretor-executivo da Chevron, John Watson, está planejando se desligar da empresa, ao passo em que a petroleira procura nova liderança para um mercado que passa por mudanças, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A transição deve ser anunciada no próximo mês, embora o conselho da Chevron ainda não tenha batido o martelo sobre o sucessor de Watson.

O favorito para substituí-lo é o especialista em refino, Michael Wirth, 56, que virou vice-presidente da segunda maior petroleira americana, atrás apenas da ExxonMobil.

Os diretores veem o histórico de Wirth na redução de custos de grandes refinarias como crucial em uma nova era do petróleo, caracterizada por custos baixos, de acordo com as fontes.

A ascensão de Wirth significaria que quatro das cinco maiores companhias de energia – incluindo a Exxon, a Royal Dutch Shell e a Total – seriam lideradas por especialistas em refino, indicando a transformação dos mercados de petróleo.

Fonte: Dow Jones Newswires