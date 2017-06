CEO da Amazon pede ajuda no Twitter sobre como doar seu dinheiro

O bilionário fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, usou nesta quinta-feira uma fonte pouco convencional para inspiração sobre como doar parte de sua riqueza: o Twitter.

“Quero que grande parte da minha atividade filantrópica seja para ajudar pessoas no aqui e agora – curto prazo – na intersecção da necessidade urgente e do impacto duradouro”, disse Bezos, uma das pessoas mais ricas do mundo e com patrimônio líquido de mais de 76 bilhões de dólares, em uma publicação no Twitter.

“Se você tiver ideias, somente responda a este tuíte com a ideia (e se você achar que esta abordagem é errada, amaria ouvir isto também.)”

O pedido sinalizou uma mudança para Bezos, que investiu em apostas de longo prazo como exploração espacial e se manteve quieto sobre outras ofertas.

O executivo de e-commerce disse que irá vender cerca de 1 bilhão de dólares de ações da Amazon anualmente para financiar sua companhia Blue Origin, que busca cortar o custo de viagem espacial e dar início ao empreendedorismo no cosmos.

Para filantropia, Bezos tem apoiado uma fundação administrada por seus pais que foca em educação. Sua família também deu mais de 40 milhões de dólares para o Centro de Pesquisas sobre o Câncer Fred Hutchinson, em Seattle, não muito longe da sede da Amazon.

Ainda assim, Bezos ainda precisa tornar a caridade um pilar do seu trabalho, como fizeram Bill Gates, da Microsoft, e Mark Zuckerberg, do Facebook. Bezos não se juntou a eles e outros 167 dos mais ricos do mundo na promessa de dedicar mais da metade de suas fortunas à filantropia.

Perguntado em uma entrevista com Charlie Rose no ano passado se um dia iria rivalizar com a nobreza de Bill Gates, Bezos brincou: “Então, sim, se houver algo restante após eu terminar a Blue Origin”.

Sua publicação no Twitter gerou quase 4 mil respostas em três horas.

Recomendações variavam de programas alimentares para crianças, proteção de florestas à ajuda aos sem-teto.

“Reutilize contêineres de remessas para dar micro-casas para os sem-teto”, tuitou o jornalista e analista John Koetsier. “Dê a eles um lugar seguro e seco para dormir, então trabalhe em mais necessidades”.