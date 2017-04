CEO da LafargeHolcim renuncia por atividades na Síria

Eric Olsen, conselheiro delegado da gigante suíça do setor de materiais de construção LafargeHolcim, deixará o cargo em 15 de julho, após uma investigação interna sobre os acordos da empresa com grupos armados na Síria para manter em funcionamento uma fábrica no país em guerra.

O Conselho de Administração aceitou o pedido de demissão depois de concluir, após uma investigação interna, que o executivo franco-americano, designado em 2015 para comandar a fusão da francesa Lafarge com a suíça Holcim, “não é responsável nem estava a par” da situação na Síria.

A empresa, objeto de uma investigação preliminar na França, determinou uma investigação interna que concluiu que medidas “inaceitáveis” foram tomadas para permitir a continuidade do funcionamento de uma fábrica na Síria.

A LafargeHolcim admitiu erros “significativos” e afirmou que o código de ética da empresa não foi respeitado.

“Minha decisão está guiada pela convicção de que ajudará a acalmar as fortes tensões recentes sobre a questão da Síria”, disse Olsen,.

A empresa é objeto de vários processos, incluindo um do ministério da Economia da França, mas também de ONGs, relacionados aos acordos de 2013 e 2014 com grupos armados para manter em atividade uma fábrica de cimento em Jalabiya, 150 km ao nordeste de Aleppo.

A fábrica, comprada em 2007 pela Lafarge, passou por obras durante três anos e começou a operar em 2010.

Para as obras, a então empresa francesa gastou 680 milhões de dólares, o que era o maior investimento no país fora do setor petroleiro.

De acordo com uma reportagem do jornal Le Monde, a Lafarge pagou um intermediário para obter do grupo extremista Estado Islâmico (EI) garantias para seus funcionários nos postos de controle.

O jornal francês também citou uma garantia do EI para permitir o trânsito dos caminhões de abastecimento da fábrica, assim como a intervenção de intermediários e de negociantes para vender à unidade petróleo refinado pelo EI.

O grupo extremista terminou assumindo o controle da fábrica em setembro de 2014.