CBF fecha transmissão de jogos da Seleção com TV Cultura

São Paulo – Após romper com a Rede Globo em uma mudança histórica no mundo esportivo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fechou contrato com a TV Cultura para a transmissão dos próximos dois amistosos da Seleção Brasileira. A informação foi confirmada a EXAME.com pela assessoria da emissora.

Esse não é, porém, o único canal que transmitirá as partidas. Como a nova política da CBF não prevê exclusividade, a entidade que rege o futebol brasileiro já firmou também uma parceria com a TV Brasil – e segue aberta a outras negociações.

Além disso, a própria confederação vai transmitir as disputas pela internet. As transmissões serão narradas por Nivaldo Prieto, com comentários de Pelé e Denílson.

Nos próximos dias 9 e 13, a equipe comandada pelo técnico Tite entra em campo, respectivamente, contra a Argentina e Austrália. Ambos os jogos estão marcados para começar às 7h, no horário de Brasília.

EXAME.com questionou a TV Cultura sobre o valor do acordo com a CBF, mas, até o momento, não obteve resposta emissora.