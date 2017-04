Catarinense Copobras pede registro de companhia aberta

São Paulo – A fabricante catarinense de embalagens plásticas Copobras pediu registro de companhia aberta, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Criada em 1970 e com sede no município de São Ludgero (SC), a companhia tem 3,4 mil funcionários e fabrica descartáveis como copos e pratos, laminados plásticos, além de trabalhar com recuperação de resíduos sólidos. O grupo tem subsidiárias em João Pessoa (PB) e em Manaus (AM).

A companhia teve receita líquida de 756,35 milhões de reais no ano passado, queda de 1,4 por cento sobre o ano anterior.

Um porta-voz da companhia não foi encontrado para comentar se a empresa pretende emitir títulos de valores mobiliários.