Casino reitera lucro e descarta pressão para vender Via Varejo

São Paulo – O grupo varejista francês Casino manteve a previsão de crescimento do lucro anual, apesar da desaceleração das vendas no primeiro trimestre em meio a sinais de enfraquecimento dos negócios na França, enquanto a inflação mais baixa afeta as operações no Brasil.

A empresa ainda informou que não está sob pressão para vender a fatia controladora na Via Varejo, mas não forneceu um prazo para conclusão do negócio.

“O clima brasileiro é favorável. Não temos qualquer pressão em relação a esse ativo, cujo valor intrínseco pode apenas melhorar”, disse a repórteres o diretor financeiro da empresa, Antoine Giscard d’Estaing.

A companhia reiterou a estimativa de crescimento de pelo menos 10 por cento do lucro operacional em 2017, após alta de 3,7 por cento em 2016.

As vendas do Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, atingiram 9,321 bilhões de euros no primeiro trimestre.

Desconsiderando aquisições, efeitos cambiais e receita sobre combustíveis, houve alta de 3,1 por cento nos três primeiros meses do ano, inferior ao crescimento de 5,1 por cento apurado no quarto trimestre de 2016.

As ações da companhia, que subiram cerca de 13 por cento até agora em 2017, cediam 3,5 por cento às 7h36 (horário de Brasília).

O Casino, cuja nota de crédito foi cortada pela agência Standard & Poor’s em março de 2016, está sob pressão para mostrar que consegue recuperar os lucros na França, enquanto as condições de negócios continuam difíceis no Brasil.

Entre as medidas adotadas no mercado francês, a empresa reduziu os preços na rede de hipermercados Geant, aumentou o foco em produtos orgânicos e diminuiu o espaço para itens não alimentícios em resposta à concorrência de lojas de conveniência de menor porte online.

Ainda assim, as vendas mesmas lojas na rede Geant recuaram 1,9 por cento, após subirem 0,6 por cento no quarto trimestre, ainda que as lojas Monoprix, Franprix e Casino tenham tido um desempenho mais robusto.

No Brasil, segundo maior mercado da empresa em termos de receita, as vendas de varejo alimentício desaceleraram para 9,8 por cento, refletindo o impacto da queda acentuada da inflação e o fechamento de 20 lojas no trimestre. A inflação mais baixa pode levar consumidores a adiar as compras à espera de preços ainda menores.

O diretor financeiro do Casino reiterou que, para 2017, a empresa ainda prevê aumentar em 15 por cento o lucro operacional das operações de varejo alimentício na França.