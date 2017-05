Candido Bracher assume comando do Itaú Unibanco

São Paulo – O executivo Candido Bracher assumiu a presidência-executiva do Itaú Unibanco, maior banco privado do Brasil em ativos, nesta terça-feira, após a conclusão de um processo de sucessão de dois anos.

Em comunicado, o Itaú Unibanco afirmou que Bracher, ex-diretor geral de atacado do Itaú Unibanco, tem 36 anos de experiência nos mercados financeiros.

Bracher sucedeu Roberto Setubal, membro de uma das famílias controladoras do Itaú Unibanco e que estava no posto de presidente-executivo do banco há 23 anos. Setubal se tornou co-presidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, junto com Pedro Moreira Salles.