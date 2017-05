Câmbio favorável faz lucro da Telefónica subir 42% no 1º tri

Madri – A Telefónica divulgou hoje que teve lucro líquido de 779 milhões de euros (US$ 846,89 milhões) no primeiro trimestre do ano, 42% maior que o ganho de 548 milhões de euros apurado em igual período de 2016.

A companhia de telecomunicações espanhola atribuiu o resultado ao impacto positivo de variações cambiais na América Latina, o que não acontecia desde o início de 2015.

Na mesma comparação anual, a receita da Telefónica subiu 5% entre janeiro e março, a 13,13 bilhões de euros. Já o lucro operacional, que desconsidera depreciação e amortização, avançou para 4,02 bilhões de euros no último trimestre, de 3,8 bilhões de euros um ano antes.

No fim de março, a dívida líquida da Telefónica somava 48,77 bilhões de euros, acréscimo de 171 milhões de euros ante dezembro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.