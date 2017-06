CAE aprova indicação para presidente e conselheiro do Cade

Brasília – A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira a indicação para a presidência e para o cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de chancelar nome para diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A CAE aprovou a indicação de Alexandre de Souza para a presidência do Cade por um mandato de 4 anos, no lugar de Gilvandro de Araújo, que exerce o cargo interinamente.

Maurício Maia também teve sua indicação aprovada para o posto de conselheiro do Tribunal Administrativo do Cade, no lugar de Márcio de Oliveira Júnior, para um mandato de 4 anos.

A CAE ainda aprovou a indicação de Gustavo Gonzalez para o cargo de diretor da CVM, na vaga de Roberto Fernandes.

Os nomes precisam ser submetidos a voto no plenário do Senado.