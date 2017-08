Cade julgará recurso da CSN contra aprovação de compra da CSA

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará na próxima quarta-feira o recurso apresentado pela CSN à decisão da autarquia de aprovar sem restrições a aquisição da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) pela Ternium, conforme pauta divulgada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.

Em despacho decisório no site do órgão antitruste, o conselheiro relator do caso, Alexandre Cordeiro Macedo, afirma que o recurso da CSN “apresenta todos os requisitos que a doutrina elenca como necessários”, bem como determina a “inclusão em pauta para julgamento na próxima Sessão Ordinária do Tribunal”.

A compra de 100 por cento da participação do grupo alemão Thyssenkrupp na CSA pela Ternium em uma transação avaliada em 1,5 bilhão de euros foi anunciada em 21 de fevereiro e liberada pelo Cade no início do mês de agosto.

A autarquia aceitou o pedido de intervenção da CSN como terceira interessada na operação em 9 de junho.