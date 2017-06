Cade estende prazo de análise de fusão entre Kroton e Estácio

São Paulo – O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estendeu por 30 dias o prazo de análise da fusão entre Kroton Educacional e Estácio Participações, informaram as empresas em comunicado ao mercado nesta quarta-feira.

Como resultado, o prazo final para conclusão do processo passou a ser 27 de julho de 2017, de acordo com o documento.

Separadamente, a Kroton informou que ainda não há acordo com o Cade sobre eventuais desinvestimentos necessários para aprovação da combinação de negócios com a Estácio.

Na segunda-feira, a Reuters noticiou que o julgamento no Cade havia sido adiado para 28 de junho, após a conselheira e relatora do caso na autarquia sinalizar duros remédios para liberação da fusão. Entre as alternativas, ela teria proposto a venda da Anhanguera ou, até mesmo, de toda a marca Estácio, disseram fontes à Reuters.