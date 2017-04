São Paulo – O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu nesta quarta-feira estender o prazo de análise da fusão da Kroton com a Estácio Participações por 60 dias, até 27 de junho, prazo que ainda pode ser prorrogado por até mais 30 dias, afirmaram as companhias em comunicado.

Mais informações em instantes