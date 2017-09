Cade arquiva processo de transação entre Air France-KLM e Delta

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou o arquivamento do processo relativo à compra pela Delta Airlines de uma participação de cerca de 10 por cento na Air France-KLM por não reconhecer problemas concorrenciais na transação.

Em despacho no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, o superintendente-geral da autarquia decidiu pelo “não conhecimento do referido ato de concentração”.

As empresas anunciaram no fim de julho planos de combinar duas joint-ventures transatlânticas em acordo avaliado em 1 bilhão de dólares em ativos.

Parecer divulgado no site do Cade destaca que Delta e Air France-KLM “não operam voos diretos em rotas idênticas com origem ou destino no Brasil” e que não há obrigatoriedade de notificação em aquisições de participação societária inferior a 20 por cento.