Cade aprova venda de complexo eólico da Renova para Engie

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda do complexo eólico de Umburanas, da Renova Energia, para a Engie Brasil Energia, de acordo com despacho publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.

O contrato de venda do complexo localizado na Bahia, a um preço base de 15 milhões de reais, foi fechado entre as partes no fim de agosto.

Controlada pela mineira Cemig, a Renova disse na ocasião que o negócio envolve a cessão de direitos dos projetos Umburanas I, que atendia ao leilão LEN A-5 2013, com capacidade instalada de 355,5 MW; Umburanas II, referente ao leilão LEN A-5 2014, com capacidade instalada de 108,9 MW; e Umburanas III, relativo ao potencial eólico remanescente, detido pela Renova na região de Umburanas.

Conforme o Cade, “o reforço de integração vertical entre as atividades de geração e comercialização do grupo Engie, decorrente da operação, não é preocupante devido aos reduzidos market shares tanto no mercado a jusante quanto a montante”.

“Diante do exposto, conclui-se que a operação não gera preocupações de ordem concorrencial, sendo possível sua aprovação por rito sumário”, concluiu o órgão.