Cade aprova operação entre Prumo e GranEnergia no Porto do Açu

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou parceria formada pelo Porto do Açu, da Prumo Logística, e a GranEnergia, para a oferta de serviços e soluções integradas para a indústria de óleo e gás no terminal, que fica em São João da Barra (RJ).

Com a operação, será formada uma nova empresa em que Porto do Açu e GranEnergia terão, cada, 50% do negócio.

Serão oferecidos serviços como reparo e manutenção naval, construção, manutenção e montagem de equipamentos diversos, armazenagem, movimentação de cargas, logística de tripulação e recebimento e tratamento de água e resíduos.