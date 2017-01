Cade aprova operação entre Petrobras e São Martinho

Brasília – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou operação entre a Petrobras e a São Martinho no ramo de biocombustíveis. A aprovação, sem restrições, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 12.

Pela operação, o grupo São Martinho, um dos maiores produtores de açúcar e álcool do País, incorporará os 49% de participação da petroleira na empresa Nova Fronteira Bioenergia.

Em troca, a Petrobras receberá 6,59% do capital total da São Martinho. As ações devem ser vendidas pela estatal em mercado “de maneira estruturada”, de acordo com comunicado divulgado no início de dezembro.

O acordo começou a ser discutido há mais de um ano e faz parte do movimento da Petrobras de sair de negócios que não são considerados estratégicos pela empresa. O valor da transação é avaliado em cerca de US$ 133 milhões.

Petrobras Biocombustíveis e São Martinho formaram a joint venture em 2010 e criaram a Nova Fronteira, controladora da Usina Boa Vista (GO).