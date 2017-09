Cade aprova joint-venture entre Latam e American Airlines

São Paulo – A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a joint-venture entre a Latam e a American Airlines para transporte aéreo de passageiros e cargas em rotas entre a América do Norte e a América do Sul, segundo publicação no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A avaliação da autarquia é de que a operação não possui “potencial anticompetitivo”, conforme parecer divulgado em seu site.

No caso específico do segmento de transporte aéreo de cargas, o documento do Cade destaca, entre os fatores que afastam preocupações concorrenciais, a “capacidade ociosa dos principais concorrentes”.

Quanto ao transporte de passageiros, o parecer do Cade afirma que as condições de entrada no mercado são suficientes para contestar “eventual exercício de poder” pelas requerentes.