Cade aprova compra de soluções em nuvem da Verizon pela IBM

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições a aquisição de ativos da Verizon na área de infraestrutura em nuvem pela IBM, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.

Conforme parecer no site do Cade, a “operação acarreta uma limitada sobreposição horizontal entre as partes, notadamente no Brasil, não ensejando preocupações de cunho concorrencial”. O órgão destaca, ainda, o baixo faturamento do negócio no Brasil.

O documento informa também que a transação deve ajudar a IBM a complementar suas soluções em nuvem e internet das coisas. No caso da Verizon, o desinvestimento a permitirá focar em outras linhas de negócios.

Ainda de acordo com o despacho, a operação também será julgada pelas autoridades concorrenciais da Áustria e dos Estados Unidos.