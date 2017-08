Cade aprova compra de fatia controladora da Trend pela CVC

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela operadora de turismo CVC do controle do grupo Trend, que atua na intermediação de produtos e serviços turísticos terrestres e aéreos para os segmentos de lazer e corporativo, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

A CVC anunciou em 3 de maio a compra de 90 por cento das ações da Check In Participações, que faz parte da Trend e consolidará os negócios do grupo após reorganização societária, por ate 258,8 milhões de reais.

O negócio, de acordo com parecer no site do Cade, “não suscita preocupações concorrenciais”, dado que o incremento de participação decorrente da operação é “marginal”.

Veja a íntegra do despacho neste link.