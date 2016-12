Cade aprova compra da corretora Rico pela XP Investimentos

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela XP Investimentos do controle da Rico Corretora, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

A operação se deu através da compra da totalidade das ações da controladora da Rico, a Flaflu Participações, de acordo com o documento.

A aquisição da Rico pela XP Investimentos foi notificada no início de dezembro, mas o valor da operação não foi informado pelas empresas. Na ocasião, a XP informou que o objetivo era manter as operações das duas empresas independentes após a conclusão do negócio [nL1N1DW288].