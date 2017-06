Cade aprova aquisição indireta da SAM Investment pelo Santander

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição indireta pelo Santander de uma fatia de 50 por cento detida pela Sherbrooke Acquisition Corp na SAM Investment Holdings Limited, de acordo com despacho da superintendência-geral da autarquia publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

Com a operação, o Santander se tornará, indiretamente, o detentor de 100 por cento do capital social da SAM, que atua em negócios de gestão de recursos de terceiros, especialmente fundos de investimento na Europa e nas Américas, segundo parecer no site do Cade.

Na avaliação da autarquia, “não há potenciais danos à concorrência”, uma vez que a transação incorre em participações de mercado reduzidas em gestão de fundos de investimento.

“Trata-se de uma consolidação de controle da SAM por parte do Santander, retornando ao status quo verificado em 2013, antes da entrada da Sherbrook no capital social da SAM”, disse o Cade.