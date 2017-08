Cade aprova aquisição da Ienne pela transmissora de energia Cteep

São Paulo – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Interligação Elétrica Norte e Nordeste (Ienne) pela Cteep, braço brasileiro da colombiana Isa, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira.

Conforme o Cade, “a obtenção do controle unitário da Ienne pela Isa Cteep não altera as condições concorrenciais no mercado de transmissão de energia elétrica, podendo ser aprovada por procedimento sumário”.

A Isa Cteep já detinha participação de 75 por cento no capital da Ienne e, com a aprovação pelo Cade, irá adquirir os 25 por cento restantes, detidos antes pela Cymi –o negócio havia sido anunciado em maio.

A Ienne é uma sociedade anônima de capital privado que detém a concessão das instalações da linha de transmissão de energia elétrica Colinas-Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí.

Em seu despacho, o Cade diz que “a operação abrange a totalidade das atividades da Ienne e se insere na estratégia de crescimento da parte compradora e, por parte do grupo vendedor, na estratégia de participação em empreendimentos pré-operacionais e alienação de ativos que se encontram em operação comercial”.

No início de agosto, a Reuters publicou que a Isa Cteep prevê investir 4,5 bilhões de reais no Brasil nos próximos cinco anos.

Confira o despacho do Cade no Diário Oficial da União neste link.