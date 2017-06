Cade adia julgamento de fusão entre Kroton e Estácio, diz fonte

São Paulo – O julgamento da fusão entre a Kroton Educacional e a Estácio Participações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi adiado para o dia 28 de junho, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O adiamento foi feito a pedido da Kroton, informou mais cedo a coluna Radar publicada pelo jornal O Globo. Procurada pela Reuters, a Kroton não comentou imediatamente.

A expectativa era de que o negócio fosse julgado na sessão de 7 de junho, mas o caso não consta na agenda divulgada pelo Cade para o dia.

Como o prazo para a autarquia julgar o caso se encerraria em 27 de junho e a próxima sessão neste mês ocorreria apenas no dia 28, o Cade teve que prorrogar por 30 dias a data limite para julgamento, explicou à Reuters um advogado especializado em assuntos concorrenciais.

Às 10:20, as ações da Estácio caíam 2,87 por cento, liderando as baixas do Ibovespa, enquanto as da Kroton recuavam 1,35 por cento.