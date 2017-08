Burger King cria sua própria Bitcoin na Rússia

São Paulo – Nem Bitcoin, nem Ethereum. A mais nova moeda criptografada é a Whoppercoin. A moeda foi criada pelo Burger King da Rússia, segundo a New York Magazine.

Para conseguir a criptomoeda, basta comer um hambúrguer em uma loja da rede na Rússia. A moeda é, essencialmente, uma versão requintada de um programa de lealdade tradicional.

A cada rublo russo gasto nos sanduíches, uma Whoppercoin. O dinheiro digital ficará guardado em uma carteira virtual da marca e só poderá ser trocado por compras dentro da rede.

Ela irá funcionar a partir da plataforma Waves, que já desenvolveu 1 bilhão de moedas para a rede de fast food. Segundo a Waves, o consumidor poderá trocar 1.700 Whoppercoins por um hambúrguer.

Todas as criptomoedas são criadas e gerenciadas por uma rede de computadores. Essas máquinas realizam complicados cálculos para criar as moedas e registrar todas as transações já feitas e, em troca, ganham parte desse valor.

A moeda também não é controlada por um Banco Central, mas sim de forma decentralizada. Além da Bitcoin, que já ultrapassou o valor de 1 bilhão de dólares, também existe a Ethereum e a Ripple, entre outras.