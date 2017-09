Bunge compra fatia minoritária na Agrícola Alvorada

São Paulo- A Bunge, uma das maiores empresas de agronegócio do mundo, anunciou nesta sexta-feira que firmou acordo definitivo para comprar participação minoritária da Agrícola Alvorada, uma empresa de revenda de grãos e produtos agrícolas de Mato Grosso, maior produtor agrícola do país.

“A transação é estratégica para a Bunge, que fortalece sua atuação, alavancando seu negócio de originação de grãos”, disse a empresa em nota, sem revelar valores e a fatia adquirida.

A compra ocorre após a Bunge e suas concorrentes enfrentarem dificuldades para comprar grãos neste ano no Brasil, uma vez que produtores estão segurando mais as vendas. Isso reduziu as margens, forçando as empresas a competir entre si para adquirir produtos, apesar das amplas reservas após safras recordes.

Em agosto, a Bunge afirmou que estava buscando mudar a forma como compra produtos agrícolas, em um esforço para impulsionar as vendas e restabelecer as margens de lucro.

A Agrícola Alvorada, com sede em Primavera do Leste (MT), conta com oito filiais em cinco municípios do Mato Grosso,estrategicamente posicionada em relação a fornecedores, agricultores e clientes finais, ressaltou a Bunge.

A expertise da empresa amplia o alcance da Bunge no segmento de pequenos e médios produtores da região.

“Esta é uma transação muito interessante para a Bunge. Estamos sempre em busca de oportunidades que contribuam comnosso objetivo de trazer mais valor às nossas relações com os produtores e criar novas formas de ir ao mercado”, disse o presidente e CEO da Bunge Brasil, Raúl Padilla, em comunicado.