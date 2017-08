Buffett torna-se o maior acionista do Bank of America

A Berkshire Hathaway de Warren Buffett se tornou a maior acionista do Bank of America ao exercer direito de adquirir 700 milhões de ações com um desconto acentuado, mais do que triplicando um investimento que realizou há seis anos.

O Bank of America divulgou nesta terça-feira o exercício dos direitos, que deram à Berkshire o direito de comprar as ações do banco por cerca de 7,14 dólares cada. As ações do BofA fecharam em queda de 0,14 dólar nesta terça-feira.

O exercício dá à Berkshire uma fatia de aproximadamente 6,6 por cento no segundo maior banco nos Estados Unidos, com base em, mostraram dados da Reuters.