BTG Pactual adere a Programa Especial de Regularização Tributária

São Paulo – O Banco BTG Pactual aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), visando encerrar disputa sobre amortização fiscal de ágio decorrente da aquisição do então Banco Pactual pelo UBS em 2006, de acordo com comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

Os custos da adesão ao Pert serão arcados pelo UBS e pela BTG Pactual Holding, não havendo impacto financeiro ao BTG Pactual, esclarece o documento.

O BTG Pactual, que foi fundado quando os ex-sócios do Pactual o recompraram do UBS, não informa o tamanho nem os termos do acordo fiscal.

O programa Pert permitiu que várias empresas brasileiras, incluindo a Petrobras, regularizassem os passivos tributários e ajudou o governo a levantar recursos adicionais em meio à ampliação do déficit fiscal.