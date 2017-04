BTG nega envolvimento na investigação do Panamericano

São Paulo – Depois de deflagrada a Operação Conclave, que investiga a aquisição de ações do Banco Panamericano S.A. pela Caixa Participações S.A (Caixapar), o BTG Pactual disse que “não foi parte ou teve qualquer envolvimento na compra de participação do Banco Panamericano pela Caixapar em 2009”.

Em nota, o banco frisou que foi requisitado ao BTG Pactual apresentar documentos referentes ao seu investimento no Banco Panamericano, realizado em 2011, e que os mesmos já estavam disponíveis no Banco Central.

O banco esclareceu que a compra do Panamericano pelo BTG foi uma operação firmada com o Grupo Silvio Santos em 2011.

“Não houve qualquer compra, pelo BTG Pactual, de ações de emissão do Banco Panamericano de titularidade da Caixapar”, frisou.

O BTG lembrou ainda que tal operação foi realizada no contexto das tentativas do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de “equacionar a situação do Banco Panamericano, que passava por dificuldades à época”. O banco destaca que permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.