Brookfield fecha compra de fatia na Renova Energia, diz fonte

São Paulo – A canadense Brookfield Asset Management acertou a compra do controle da Renova Energia, empresa de geração renovável da mineira Cemig e da Light, disse à Reuters nesta sexta-feira uma fonte com conhecimento direto do assunto.

O negócio envolverá a aquisição pela Brookfield de toda a participação da Light na Renova, além da injeção de 800 milhões de reais na companhia, o que diluiria parcialmente os demais acionistas.

A fonte, que falou sob a condição de anonimato, disse que o acordo define que a Brookfield será responsável pela gestão da Renova e indicará os diretores.

“O negócio para vender o controle à Brookfield foi concluído e vai ser aprovado na próxima reunião do Conselho de Administração da Renova e dos controladores”, disse a fonte, acrescentando que o encontro do colegiado está previsto para a próxima semana.

A Light tem 20,3 por cento da Renova, enquanto a Cemig detém 44,2 por cento.

O valor de mercado da Renova é de cerca de 1 bilhão de reais, segundo dados da Thomson Reuters.

A fonte não comentou o valor total da aquisição.

A Brookfield também pagar mais 120 milhões de dólares à Renova por ações que ela detém na empresa controladora de ativos renováveis TerraForm Global, segundo a fonte.

A Brookfield anunciou em março uma transação para a compra de 51 por cento da TerraForm Global por 787 milhões de dólares.

Procuradas, Renova, Brookfield, Cemig e Light não responderam imediatamente a pedidos de comentário.