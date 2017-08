São Paulo – O conselho de administração da BR Malls aprovou a 6ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de 400 milhões de reais, com possibilidade de elevação para 540 milhões, segundo ata de reunião divulgada nesta quinta-feira.

A emissão terá colocação privada e os recursos obtidos com a oferta dos títulos com vencimento em 2023 serão destinados para gastos com manutenção, revitalização, expansão e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.