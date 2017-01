Britvic faz oferta de R$ 218 mi para compra da Bela Ischia

São Paulo – O grupo britânico Britvic fez oferta de 218 milhões de reais para comprar a fabricante brasileira de sucos Bela Ischia Alimentos, em estratégia para expandir sua presença no maior mercado mundial de sucos concentrados.

A oferta veio depois que a empresa comprou em 2015 a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (ebba), detentora da tradicional marca de sucos Maguary, por 580 milhões de reais.

Segundo comunicado da Britvic divulgado nesta terça-feira, a aquisição da Bela Ischia vai expandir a atuação do grupo britânico no Brasil em áreas como Rio de Janeiro e Minas Gerais, complementando a presença que havia obtido com a compra da ebba em São Paulo e no Nordeste.

A proposta foi anunciada depois que a fabricante de sucos Natural One, do empresário Ricardo Ermírio de Moraes, acertou a venda de participação minoritária para a Gávea Investimentos, depois que negociações com interessados como a própria Britvic não foram bem sucedidas, informaram fontes à Reuters na segunda-feira.

Nos últimos 12 meses, a Bela Ischia teve faturamento de 160 milhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de 18,5 milhões.

Enquanto isso, o faturamento da ebba somou 471 milhões de reais em 2016, crescimento proforma de 18,6 por cento, segundo a Britvic.

A expectativa do grupo britânico é que a conclusão da aquisição da Bela Ischia ocorra no final de março, após processo de auditoria e análise dos números da empresa brasileira.