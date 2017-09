British Airways confunde Wakanda com país real na África

São Paulo – Um passageiro da British Airways encontrou uma informação estranha em uma revista de bordo da companhia. Numa lista com celebridades mais bem vestidas feita pela publicação, a atriz Lupita Nyong’o aparece como nativa de Wakanda – país imaginário dos quadrinhos da Marvel.

A vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por “12 Anos de Escravidão”, de 2014, nasceu na Cidade do México e foi criada no Quênia. Ela faz parte do elenco do filme “Pantera Negra”, da Marvel, que estreia nos cinemas em fevereiro de 2018. O longa se passa no país fictício Wakanda, que já apareceu no filme “Capitão América- Guerra Civil” em 2016.

Nos quadrinhos, Wakanda seria localizado próximo ao Quênia, Uganda, Sudão do Sul e Etiópia.

Após um passageiro publicar uma foto do erro no Twitter, usuários da rede social ficaram indignados com a gafe geográfica da revista.

British Air magazine said Lupita is from Wakanda (yes, really). She was actually born in Mexico City. pic.twitter.com/Cs5mbQGtNo — Naunihal Singh (@naunihalpublic) September 6, 2017

Does this mean that British Airways flies to Wakanda because I would happily book that transreality flight https://t.co/yovBlzfEBE — Robin Hitchcock (@HitchDied) September 5, 2017

Wakanda is lovely this time of year — AG (@5horizns) September 5, 2017

Veja também o trailer do filme “Pantera Negra”, que tem 31 milhões de visualizações no YouTube: