Britânica Aveva anunciará fusão com francesa Schneider

Londres – A empresa britânica de software de engenharia Aveva está pronta para anunciar parceria com a francesa Schneider Electric para criar uma empresa de mais de 3 bilhões de libras (3,9 bilhões de dólares), disse à Reuters uma pessoa com conhecimento no assunto.

Espera-se que o acordo seja confirmado na terça-feira e seja estruturado como uma compra reversa na qual a Schneider assumirá uma fatia majoritária na Aveva, com acionistas da britânica recebendo mais de 8 libras por ação em dinheiro, disse a fonte.

Os ativos de software da Schneider vão para a Aveva, que seguirá listada na Bolsa de Londres e manterá sede em Cambridge, disse a fonte após o acordo ser publicado pela Sky News.

A empresa combinada terá um valor, incluindo dívidas, de mais de 3 bilhões de libras, disse a pessoa.

Um porta-voz da Schneider não comentou o assunto e a Aveva não respondeu a pedidos de comentário. As empresas desistiram do acordo em duas tentativas anteriores entre 2015 e 2016.