BRF prevê despesas maiores de marketing após Carne Fraca

São Paulo – A empresa de alimentos BRF afirmou nesta sexta-feira que o recente escândalo no setor de carnes no país, que resultou no fechamento temporário de uma planta da companhia e na acusação de dois executivos da empresa, seguirá afetando suas operações.

Em teleconferência com analistas, o presidente-executivo da BRF, Pedro Faria, disse que as despesas de marketing devem subir com a empresa lidando com as consequências da operação Carne Fraca da Polícia Federal, que acusou agentes sanitários e alguns executivos de conspirarem para o descumprimento de regras.

“A investigação deixará marcas profundas”, disse o executivo, acrescentando que a BRF espera sair mais forte disso.