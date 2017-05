BRF pode acionar Justiça por prejuízos causados pela JBS

São Paulo – A BRF informou a empresa em comunicado na noite de terça-feira que avalia entrar na justiça para obter reparação por eventuais prejuízos causados por sua rival JBS.

De acordo com a BRF, “algumas das práticas descritas pelo empresário Joesley Batista no acordo de delação premiada “podem ter impactos nas esferas penal, cível, concorrencial e regulatória”, o que daria motivos para o “ajuizamento de medidas judiciais e/ou administrativas de distintas naturezas contra os indivíduos e as empresas envolvidas”.

No documento, resposta a consulta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre reportagem de que seus ex-conselheiros Luis Carlos Fernandes Afonso e Carlos Fernando Costa teriam recebido propina da JBS, a BRF pede que a autarquia tome as providências para apurar “potencial conflito de interesses, violação de sigilo e uso indevido de informações privilegiadas”.

A BRF afirmou desconhecer relação ou envolvimento de seus ex-conselheiros com a JBS, mas também pediu que a CVM cobre esclarecimentos ao fundo de pensão Petros, da Petrobras, que teria indicado, além dos dois ex-conselheiros, Ademir Bendine, também citado nas delações.