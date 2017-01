BRF inicia operações de subsidiária focada no mercado muçulmano

São Paulo – A multinacional de alimentos BRF informou nesta quarta-feira que iniciou nesta semana as operações da OneFoods, subsidiária da companhia dedicada ao mercado halal, até então conhecida como Sadia Halal, conforme busca fortalecer sua presença nos mercados muçulmanos.

“Com a criação de uma empresa local que consolidará nossos esforços nos mercados muçulmanos, avançamos ainda mais na cadeia produtiva e nos aproximamos dos consumidores locais”, disse o presidente-executivo global da BRF, Pedro Faria, em nota.

No final de junho de 2016, o Conselho de Administração da BRF havia aprovado a constituição da Sadia Halal, unificando os processos produtivos que seguem os preceitos do islã.

O que ocorre agora, com o início das operações da OneFoods, é a formalização dessa reestruturação.

Em novembro do ano passado, a BRF divulgou que contratou bancos de investimento para assessorar potenciais investimentos por terceiros na sua subsidiária halal. Nesta quarta-feira, a companhia não fez referência ao tema.

De acordo com a BRF, a OneFoods já nasce como a maior companhia halal de proteína animal do mundo e atuará em um mercado estimado de 1,8 bilhão de pessoas.

Com sede em Dubai, a OneFoods tem cerca de 15 mil funcionários e cadeia totalmente integrada, com fornecimento de produtos por meio de dez fábricas, sendo oito localizadas no Brasil, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia.

De acordo com a BRF, a subsidiária tem participação de mercado de aproximadamente 45 por cento em produtos de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuweit, Qatar e Omã.

O comando da OneFoods seguirá nas mãos de Patricio Rohner, diretor regional da BRF no Oriente Médio e Norte da África.

De acordo com o executivo, a OneFoods já opera em mais de 40 países no Oriente Médio, Norte da África, Europa e Ásia e seu objetivo inclui acelerar o processo de aproximação dos consumidores em todos os mercados em que opera.