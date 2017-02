BRF fecha acordo com Bunge de quase R$ 1 bi sobre farelo de soja

São Paulo – A BRF assinou contrato sobre fornecimento de farelo de soja com a norte-americana Bunge no valor de quase 1 bilhão de reais, segundo comunicado da exportadora de carne de frango divulgado após o fechamento dos mercados na terça-feira.

A companhia brasileira não informou no comunicado o prazo do contrato ou os volumes envolvidos.

O valor do negócio é de 910 milhões de reais, segundo ata de reunião do conselho de administração da BRF realizada em 26 de janeiro.

Na mesma reunião, o conselho da BRF autorizou contrato para compra do medicamento Metionina junto à francesa Adisseo France, no valor de cerca de 16,2 milhões de dólares.

Um terceiro contrato foi autorizado também no encontro, no valor de 64 milhões de reais. O negócio acertado com a União Agrícola Agroindustrial envolve prestação de serviços industriais “referente ao abate de frango e matriz”.