BRF conclui aquisição de quase 80% das ações da turca Banvit

São Paulo – A BRF comunicou nesta quinta-feira, 25, a conclusão da aquisição de 79,48% das ações da Banvit, líder na produção de aves na Turquia.

A compra será realizada pela subsidiária TBQ Foods, em conjunto com o Qatar Investment Authority, fundo soberano do Qatar, que detém 40% do capital da TBQ.

A transação foi anunciada pela BRF em janeiro. A companhia não revela os valores envolvidos na aquisição.

No comunicado divulgado no início do ano, a BRF revelou que o valor da Banvit foi avaliado em cerca de US$ 470 milhões, e portanto, o valor das ações adquiridas pela BRF seria de aproximadamente US$ 340 milhões.

A TBQ fará uma oferta para aquisição da participação dos minoritários da Banvit, nas mesmas condições oferecidas aos controladores.