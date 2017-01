Brasil tem pior desempenho da Volkswagen pelo 2º ano seguido

São Paulo – Pelo segundo ano consecutivo o Brasil aparece como o país que teve a maior queda nas vendas de veículos leves da Volkswagen no mundo.

O número de unidades vendidas no mercado brasileiro caiu 35% em 2016, para 218,2 mil, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 9, pela empresa, que destaca os resultados por continente e dos principais países em cada região. Em 2015 o recuo foi de 38%.

A Volkswagen já havia dado explicações a seus investidores sobre o fraco desempenho no Brasil. No balanço global da montadora publicado no fim de outubro, em referência ao terceiro trimestre de 2016, a empresa atribui os resultados negativos a uma combinação de fatores conjunturais.

“O aumento do desemprego, a queda real na renda e políticas restritivas de crédito nos levaram aos menores volumes desde 2006”.

A empresa tem sido desde 2014 a montadora que mais perde mercado no Brasil. A fatia da marca, que era de 18,6% em 2013, caiu para 14,5% em 2015 e para 11,6% em 2016.

Um dos motivos para isso foi o declínio do Gol no gosto do consumidor brasileiro. O carro, que era líder de vendas entre automóveis em 2013, caiu para a quarta posição no ano passado.

Além da baixa demanda por veículos, a montadora também enfrentou em 2016 uma suspensão de sua produção, nos meses de agosto e setembro, em razão da interrupção de fornecimento de peças, o que prejudicou o abastecimento do mercado pela empresa.