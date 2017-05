Braskem tem lucro líquido de R$ 1,9 bilhão no 1º trimestre

São Paulo – A petroquímica Braskem teve lucro líquido consolidado de 1,905 bilhão de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 147 por cento em relação ao mesmo período de 2016, segundo balanço não auditado divulgado nesta manhã.

A empresa ainda apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recorde de 3,598 bilhões de reais entre janeiro e março, 16 por cento superior ante igual período do ano passado.

Conforme material de divulgação do resultado, o desempenho da companhia no período foi beneficiado, entre outros motivos, por maior volume de vendas em todos os segmentos e por melhora das operações no México.