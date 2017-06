Braskem investirá US$ 675 mi em fábrica de polipropileno nos EUA

Brasília – A Braskem, maior grupo petroquímico da América Latina, vai investir 675 milhões de dólares para construir sua sexta fábrica de polipropileno nos Estados Unidos, informou a empresa em comunicado enviado ao mercado na noite de quarta-feira.

A companhia brasileira espera concluir a construção da unidade baseada em La Porte, no Texas, no primeiro trimestre de 2020. A fábrica terá capacidade para produzir 450 mil toneladas de polipropileno por ano, de acordo com a nota.

As ações da Braskem acumulam baixa de quase 7 por cento em 2017, apesar das expectativas de lucro operacional mais forte, após as investigações de corrupção envolvendo a petroquímica.

Em dezembro, a Braskem fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal por seu envolvimento na Lava Jato, comprometendo-se a pagar 957 milhões de dólares, ou cerca de 3,1 bilhões de reais, como parte de um acordo global.