Braskem começa a operar nova fábrica nos EUA

São Paulo – A Braskem iniciou nesta quarta-feira (18) a operação de uma nova fábrica nos Estados Unidos. Ela ainda opera em fase piloto.

Localizada em La Porte, no Estado do Texas, a unidade produz polietileno de ultra-alto peso molecular (PEUAPM), vendido sob a marca Utec. O material foi 100% desenvolvido no Brasil, com tecnologias da empresa, e serve como substituto para o aço e o acrílico.

“Com a partida da planta, a Braskem fortalece substancialmente a sua posição como uma das maiores produtoras de PEUAPM do mundo”, diz em nota Christopher Gee, Diretor Global de Negócios Utec da Braskem.

A ideia da empresa é ainda exportar as resinas fabricadas na estrutura para outros países da América do Norte e Europa.

A petroquímica tem outras cinco unidades industriais nos Estados Unidos: três no Texas, uma na Pensilvânia (onde fica sua sede local, além do centro de inovação e tecnologia) e outra na Virgínia Ocidental.

No terceiro trimestre do ano passado (últimos dados disponíveis) a unidade Estados Unidos e Europa teve um Ebitda de 161 milhões de dólares (cerca de 524 milhões de reais), o equivalente a 18% do consolidado da Braskem.