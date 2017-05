Braskem atrasa entrega de balanço de 2016 nos EUA

São Paulo – A petroquímica Braskem informou nesta sexta-feira que não conseguiu entregar seu relatório anual de 2016 ao órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, a Securities and Exchange Commission (SEC).

Ao não entregar no prazo o documento, conhecido com 20-F, a Braskem desrespeitou uma regra de listagem da bolsa de valores de Nova York (Nyse), onde tem papéis negociados.

“A Nyse informou a companhia que a Braskem terá o prazo de seis meses a partir de 16 de maio para arquivar o Formulário 20-F com a SEC, embora a companhia siga envidando seus melhores esforços para finalizar os trabalhos acima referidos com a maior brevidade possível”, diz trecho do comunicado.